Basketball : Elephants nehmen Profi aus Spanien unter Vertrag

(sit) Ist das die Wende? Bislang reihte sich bei den Regionalliga-Basketballern der NEW‘ Elephants in dieser Saison Rückschlag an Rückschlag, doch nun gab es für den leidgeprüften, aber erstaunlich stressresistenten Trainer Ken Pfüller gleich zwei gute Nachrichten auf einmal: Zunächst fiel der PCR-Test bei Dzemal Selimovic negativ aus. Ob der nun doch nicht mit dem Corona-Virus infizierte Center damit am Samstag (19.30 Uhr) im so wichtigen Heimspiel gegen TuS 59 HammStars auflaufen kann, ist zwar noch offen – gegen seine von hohem Fieber begleitete Erkältung nimmt der 22-Jährige Antibiotika ein –, doch muss sich der im Abstiegskampf unverzichtbare Rebound-König wenigstens nicht in Quarantäne begeben. Bereits zuvor hatte Alejandro Vergara aus Spanien seinen unterschriebenen und bis Saisonende laufenden Vertrag zurückgeschickt. Der 26-Jährige lief zuletzt für CB Marbella in der LEB Plata, der mit deutschen Pro B vergleichbaren dritthöchsten Profiliga in Spanien, auf. Der 1,96 Meter große Shooting Guard sieht sich vor allem als guter Verteidiger, was Pfüller natürlich freut, „denn da haben wir große Probleme.“ Zudem verfügt Vergara, der für Atlético Puerto Varas auch schon in der 1. Liga Chiles tätig war, über einen sehr ordentlichen Wurf aus der Distanz. „Er wird uns helfen“, ist Pfüller nach einem persönlichen Gespräch und dem ausgiebigen Studium des zur Verfügung stehenden Videomaterials überzeugt. Er hofft, dass der neue Mann schon am Mittwoch mittrainieren und gegen Hamm sein Debüt im Elephants-Trikot feiern kann.