Säbelfechten : TSV-Juniorin startet stark ins Jahr

Dormagen Beim Junioren-Weltcup im ungarischen Budapest kämpfte sich Felice Herbon auf den dritten Platz. Damit war sie die mit Abstand beste Aktive aus Dormagen.

Starker Start in das neue Jahr für TSV-Juniorin Felice Herbon: Die Säbelfechterin sicherte sich beim Junioren Weltcup in der ungarischen Hauptstadt Budapest den dritten Platz und ebnete damit auch den Weg zu Junioren-EM und WM.

Die 17-jährige Dormagenerin startete an Position vier gesetzt in die K.o.-Runde und erhielt dementsprechend im Tableau der besten 128 ein Freilos. In ihren ersten K.o-Gefecht setzte sie sich knapp mit 15:13 gegen Viktoria Zoe Papai aus Ungarn durch. Anschließende war die Französin Lila Martel chancenlos gegen die Deutsche, die mit 15:6 den Einzug ins Achtelfinale perfekt machte. Dort ließ Herbon ein 15:12 gegen die Russin Ekaterina Antipova folgen. Mit dem gleichen Ergebnis setzte sie sich im Viertelfinale gegen Julia Cieslar auf Polen durch. Erst die spätere Weltcup-Siegerin Sugar Katinka Battai aus Ungarn konnte den Siegeszug der Dormagenerin im Halbfinale mit 15:9 stoppen. „Ein hervorragendes Ergebnis für Felice, die sich damit auch gute Chancen auf die Welt- und Europameisterschaft in diesem Jahr erkämpft hat“, meinte TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald.