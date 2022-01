Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen geben Entwarnung vor Spiel in Bietigheim

Leverkusen Der Corona-Verdacht bei den Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen hat sich nicht bestätigt: Das Spiel am Mittwoch beim Spitzenteam aus Bietigheim kann stattfinden.

Der positive Schnelltest einer Bundesliga-Handballerin des TSV Bayer 04 vom Sonntag, der zur Absage der Partie gegen die HSG Blomberg-Lippe geführt hatte, erwies sich als falscher Alarm. Die PCR-Tests aller Elfen vom Montag ergaben keine Infektion, eine zweite Testreihe am Dienstag bestätigte die Ergebnisse. Damit kann das Gastspiel bei Tabellenführer SG BBM Bietigheim an diesem Mittwoch (19 Uhr, live im Stream bei handball-deutschland.tv) stattfinden.

So oder so hat der Verdachtsfall die Vorbereitungen auf die Partie massiv gestört. Obwohl mit Ausnahme der Elfe mit dem positivem Schnelltests die durch die Bank geboosterten und getesteten Leverkusenerinnen von Behördenseite nicht in Quarantäne mussten, ergriff der Verein Vorsichtsmaßnahmen. Bis am Montagabend die ersten PCR-Testergebnisse vorlagen, verzichtete das TSV-Team auf Trainingseinheiten. Gleich nach der erfreulichen Nachricht konnten Coach Johan Petersson und seine Schützlinge dann mit Verspätung die Vorbereitung auf Bietigheim aufnehmen.