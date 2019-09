Radsport : „Büttscher Bahnnacht“ feiert gelungene Premiere

Büttgen Radsportnachwuchs des VfR Büttgen überzeugt auch bei den Landesmeisterschaften auf der Betonbahn in Solingen.

Zum anderen stimmte es beim Nachwuchs des VfR auch sportlich. Bei den auf der Betonbahn in Solingen ausgetragenen Landesmeisterschaften holte sich Kilian Schmitz den Titel im Omnium der Schüler U11. In der Schülerklasse U13 sicherte sich Henk Feuring den zweiten Rang und damit den Sieg in der Gesamtwertung des ARAG-Schüler-Cups 2019. Franziska Minten verteidigte in der weiblichen U13 ihren Titel. Julius Klein überzeugte mit Platz drei im 500m-Zeitfahren der Schülerklasse U15. Moritz Mauss siegte beim Bergzeitfahren in Schotten mit über einer Minute Vorsprung.