Frauenfußball : SV Hemmerden ist nach Fehlstart um Anschluss bemüht

Rhein-Kreis Vor dem Spitzenspiel gegen den DSC 99 grüßt die SG Gustorf/Gindorf von Platz eins.

(hynr) Wenn man dem Saisonstart des SV Hemmerden in der Niederrheinliga irgendetwas Positives abgewinnen will, bleibt eigentlich nur ein Aspekt übrig: Viel schlechter geht es nicht mehr.

In der Landesliga sieht die Stimmungslage beim Aufsteiger SG Gustorf/Gindorf ganz anders aus. Vor dem Spitzenspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen DSC 99 grüßt die Mannschaft von Dirk Wistuba von ganz oben. Im Duell der beiden Neulinge sieht Wistuba seine Mannschaft dennoch nicht als Favoriten. „Wir spielen in den nächsten vier Wochen gegen drei meiner Saisonfavoriten. Da werden wir sehen, wo wir stehen“, bleibt Wistuba realistisch. Kleine Brötchen muss auch weiterhin die SVG Weißenberg backen. Vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Wuppertal (15 Uhr) ist Trainer Guido Brenner schon froh, wenn er elf Spielerinnen zusammen bekommt. „Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen“, sagt Brenner. Gegen Wuppertal gelang der SVG seit 2017 kein Sieg mehr. Ohne die Stammspieler wird das auch in diesem Jahr kein leichtes Unterfangen.