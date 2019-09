Leichtathletik : „Die Zeit“ widmet Herbert E. Müller ein ganzes Dossier

Wer es früher aufs Titelblatt des „Time“-Magazins schaffte, galt als Legende. So weit ist Herbert E. Müller (noch) nicht. Doch in beinahe Starschnitt-artiger Größe die Seite 15 der „Zeit“ zu zieren, ist auch nicht schlecht.

Die Wochenzeitung widmet in ihrer aktuellen Ausgabe (26. September 2019) ihr komplettes „Dossier“ dem Grevenbroicher, der im November 90 Jahre alt wird, und seinen drei Mitstreitern Fred Ingenrieth, Edi Bscheid und Armin Zosel , die vor zwei Wochen im italienischen Jesolo bei den Senioren-Europameisterschaften der Leichtathleten einen neuen Weltrekord in der 4x400-Meterstaffel der Altersklasse M 85 aufstellten (die NGZ berichtete). Im Mittelpunkt der „Geschichte vom Altwerden und Jungbleiben“ steht Herbert E. Müller, der spätestens seit Donnerstag der bekannteste Senioren-Sportler Deutschlands sein dürfte. „Gemessen an seinen Erfolgen ist er ein internationaler Star,“ heißt es da. „Trotzdem kennt ihn außerhalb des Seniorensports niemand, denn Seniorensport läuft nicht im Fernsehen. Über Herbert berichtet bloß die Lokalzeitung, wobei die Rekorde der Alten in den Artikeln oft nur ‚Bestleistungen’ genannt werden, worüber sich Herbert furchtbar aufregen kann...“

Die Geschichte über Herbert, Fred, Edi und Armin ist eine Geschichte zum Mutmachen für alle, die älter werden (und wer wird das nicht?). Dass Herbert E. Müller, genannt „der Knüller“, „das Phänomen“ oder der „Chef im Ring“, in der Sportszene „so beliebt ist“, schreibt Nicola Meier, „liegt auch daran, dass Herbert so anders ist als viele alte Menschen, dass er einem so wunderbar die Angst vor dem Alter nehmen kann. So kann jemand auch sein mit knapp 90: so gesund, so fit, so fröhlich.“ Wünschen wir ihm noch viele Bestleistungen, pardon. Rekorde, wenn er im November 90 geworden ist.