Fußball : BV Wevelinghoven: Weniger Kopf, mehr Leidenschaft

Rhein-Kreis Auf den TuS Grevenbroich wartet das nächste Stadtderby.

Weiterhin hochinteressant zeigt sich in der noch jungen Spielzeit die Fußball-Kreisliga A.



Zurück zu alten Tugenden. So richtig in Fahrt kommen will der BV Wevelinghoven in der neuen Spielzeit noch nicht. Auf vier Remis folgte erst ein Sieg und am vergangenen Wochenende die ernüchternde 2:3-Derbypleite gegen den SV Bedburdyck/Gierath. „Die Niederlage hat uns aufgezeigt, was uns fehlt“, erklärt Trainer Tim Bernrath. Gierath stand defensiv extrem kompakt, aber überzeugte vor allem durch extremen Kampfgeist. „Die haben sich in jeden Ball geworfen“, so Bernrath: „Das hat uns bisher eigentlich auch immer ausgezeichnet.“ Momentan versuche seine Mannschaft, zu viel spielerisch zu lösen. „Die Leidenschaft hat uns gefehlt. Wir müssen eine Reaktion zeigen und uns vor allem kämpferisch steigern.“ Ungelegen kommt da das nächste kleine Derby gegen die Reserve des SC Kapellen sicherlich nicht. Zumal die Erftstädter nach gutem Saisonbeginn in eine kleine Krise gerutscht sind. Zuletzt hagelte es drei Niederlagen: 4:8 gegen Zons, 0:4 gegen Bedburdyck/Gierath und 2:3 gegen Novesia.



Treffen mit dem Ex-Klub. Seinen nächsten Gegner, den SV Bedburdyck/Gierath, kennt Peter Hanschmann ziemlich gut, schließlich war er bis 2011 Trainer beim SV. Mittlerweile coacht Hanschmann die erste Mannschaft des VdS Nievenheim. Nominell treffen hier sogar zwei Bezirksliga-Absteiger aufeinander – allerdings haben die Kader nur noch relativ wenig mit denen der Bezirksliga zu tun. Gierath tritt nach der Auflösung der ersten Garde fast mit der kompletten Kreisliga-B-Mannschaft an und Nievenheim spielte in der Konstellation bereits vergangenes Jahr als „Zweite“ in der Kreisliga A. Mit dem Saisonstart ist Hanschmann nicht ganz zufrieden. „Manchmal waren wir es selber Schuld, manchmal hat uns aber auch einfach das Quäntchen Glück gefehlt“, resümiert er. Gegen seinen Ex-Klub sollen natürlich mal wieder drei Punkte her, die gab’s zuletzt am vierten Spieltag gegen Aufsteiger Jüchen.



Nächstes Stadtderby. Seit dem Abstieg des TuS Grevenbroich reiht sich ein Grevenbroicher Stadtderby an das nächste. An diesem Wochenende empfängt der SVG Grevenbroich die Schlossstädter. Der TuS kassierte am vergangenen Spieltag seine erste Niederlage und gerät personell an seine Grenzen. Die erste Pleite gab es auch für „Gencler“ im anderen Derby gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd. „Wir haben momentan ein kleines Tief. Gegen Süd haben wir verdient verloren“, sagt SVG-Coach Erkan Akan. Dennoch ist der Saisonstart des SVG beachtlich: sechs Spiele, zwei Siege, drei Remis und eine Niederlage. Auf heimischem Platz liest sich die Bilanz noch besser: drei Spiele, zwei Siege, ein Remis. Dennoch sagt Akan: „Wir sind wieder mal der Underdog. Mit einem Punkt wäre ich zufrieden.“



Die weiteren Spiele am Sonntag. Delhoven empfängt Rosellen, Aufsteiger Jüchen/Garzweiler II muss schon um 12.30 Uhr gegen Spitzenreiter Grevenbroich-Süd ran. Die DJK Novesia ist im Jahnstadion gegen Vorst gefordert und Aufsteiger VfR 06 Neuss gastiert in Hackenbroich.