Tennis : Neuss hat wieder einen Erstligisten

Neuss Der TC Blau-Weiss Neuss hat dem Deutschen Tennisbund fristgerecht mitgeteilt, dass er sein Aufstiegsrecht zur Tennis-Bundesliga wahrnehmen wird. „Alles andere wäre angesichts der positiven Entwicklung des gesamten Vereins kein gutes Signal gewesen,“ sagt Vorsitzender Abraam Savvidis – wohlwissend, dass der Klub mit der Meldung für die höchste Spielklasse ein finanzielles Wagnis eingeht.

Dass Totgesagte länger leben, ist eine Binsenweisheit. Trotzdem wurde der TC Blau-Weiss Neuss vom eigenen Erfolg überrascht: „Wir waren darauf nicht vorbereitet,“ gibt Vorsitzender Abraam Savvidis rückblickend auf die Saison in der 2. Tennis-Bundesliga zu, die den Neussern in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem hoch gehandelten TC Bredeney und in einem an Dramatik kaum zu überbietenden Finale bei eben diesen Essenern den Meistertitel in der Gruppe Nord bescherte.

Der berechtigt zum Aufstieg in die Bundesliga – wenn der Titelträger das will. Oft genug in den vergangenen Jahren wollte er nicht. Doch Savvidis hat dem Deutschen Tennisbund in dieser Woche fristgerecht mitgeteilt, dass der Immer-Noch-Rekordmeister der Bundesliga in der kommenden Saison auf jeden Fall wieder im Oberhaus dabei ist. Wo in der abgelaufenen Saison durchaus unüblich beide Aufsteiger– TuS Sennelager und TC Großhesselohe – den Klassenerhalt schafften. Die Münchner gaben am Mittwoch sogar die Verpflichtung von Philip Kohlschreiber bekannt. Ob an der Jahnstraße ähnliche Transfercoups zu erwarten sind, erscheint eher zweifelhaft, auch wenn Savvidis sagt: „Wir möchten uns schon auf Dauer wieder in der Bundesliga etablieren.“

Info Diese Klubs spielen 2020 in der Tennis-Bundesliga TK Grün-Weiss Mannheim (Deutscher Meister); Rochusclub Düsseldorf; Blau-Weiss Krefeld; TK Kurhaus Lambertz Aachen; Gladbacher HTC; TC Großhesselohe; Team Hämmerling TuS Sennelager; Kölner THC Stadion Rot-Weiss; TC Blau-Weiss Neuss (Aufsteiger), TSV Rosenheim (Aufsteiger)

Das sind forsche Töne aus einem Verein, für den viele in der Tennis-, aber auch in der gesamten Neusser Sportszene schon längst das Totenglöcklein geläutet haben. „Wir sind kein Auslaufmodell, im Gegenteil,“ stellt Geschäftsführer Bernhard Rüsing fest und verweist dabei neben dem sportlichen Erfolg des Zweitliga-Teams auf die steigenden Mitgliederzahlen. Wurde vor nicht allzu langer Zeit kolportiert, der einstige Vorzeigeklub stünde bei weniger als 200 Vereinsmitgliedern vor dem Aus respektive vor der Übernahme durch den größeren Nachbarn HTC Schwarz-Weiß, spricht Rüsing aktuell von 330 Mitgliedern – Tendenz steigend.

„Ein Drittel davon sind Jugendliche,“ sagt der 2. Vorsitzende Lutz Steinhöfel, einst als „Mister Bundesliga“ unverzichtbarer Punktesammler in den „großen“ Tenniszeiten, die den Blau-Weissen zehn Deutsche Mannschaftsmeistertitel und einen Sieg im Europapokal bescherten. Da waren sie freilich extrem abhängig vom finanziellen Wohlwollen ihres Mäzens, Sponsors und Leistungsreferenten Ernst-Ludwig „Elu“ Hansmann. Was nach dessen Tod vor fünfeinhalb Jahren zum jähen Absturz nicht nur der Spitzenteams, sondern des gesamten Klubs führte. „Jetzt sind wir zur Finanzierung nicht mehr auf Externe angewiesen, sondern haben das innerhalb des Vereins geklärt,“ sagt Abraam Savvidis.

Und meint damit den gemeinnützigen TC Blau-Weiss Neuss e.V.. Das in die BL Pro Tennis UG ausgegliederte Bundesliga-Unternehmen finanziert sich hingegen ausschließlich durch Sponsoren. „Mit den wichtigsten haben wir nach dem überraschenden Titelgesprochen,“ sagt Savvidis, der als Vorsitzender auch einer der Gesellschafter ist. Lutz Steinhöfel hat dabei „Anzeichen“ ausgemacht, „dass der ein oder andere, der für die 2. Liga nicht oder nur in geringem Maße zur Verfügung stand, seine Rückkehr oder eine Ausweitung seines Engagements“ angekündigt hat. Trotzdem „bleibt ein Risiko, dass neben uns aber auch andere Vereine haben“, sagt Savvidis, „du musst deine Meldung zu einem Zeitpunkt abgeben, an dem du eigentlich noch über keine sichere Finanzierung verfügst. Es bleibt noch viel Arbeit.“

Trotzdem sei die Entscheidung pro Aufstieg im Vorstand einstimmig gefallen, sagt Savvidis – für die sportliche Leitung um Marius Zay und Clinton Thomson sei dies ohnehin keine Frage gewesen. Alles andere „wäre angesichts der positiven Entwicklung des gesamten Klubs kein gutes Signal“ gewesen, stellt der Vorsitzende klar, „die Bundesliga ist das, was uns von anderen Tennisklubs unterscheidet.“

Rüsing spricht von „drei Bausteinen“, auf denen die Vereinsentwicklung der Zukunft basieren soll: Die Jugendarbeit, vor allem in Kooperation mit Schulen und Kindergärten, die Ausrichtung von Turnieren und eben die Bundesliga. Mit zwei weiterführenden Schulen in Neuss bestehen Arbeitsgemeinschaften. Der Geschäftsführer würde gerne noch mehr installieren, doch das sei auch eine Frage der Kapazitäten, sowohl was die Trainer als auch was die Plätze angeht.