Handball : Spitzenspiel in der Bundesliga der A-Jugend

Spitzenspiel in der Bundesliga der A-Jugend

Dormagen Tabellenführer gegen Tabellenzweiter, das ist auch nach drei Spieltagen schon ein Spitzenspiel. Zumal dann, wenn wie in der Handball-Bundesliga der A-Jugend nur noch sechs weitere Spiele zu absolvieren sind, bevor die erste, nicht ganz unwichtige Zwischenbilanz gezogen wird.

Denn nach der „Hinrunde“ qualifizieren sich nur die besten vier Mannschaften jeder Staffel für die so genannte Meisterrunde und haben damit auch bereits eine weitere Saison in der höchsten Liga in der Tasche.