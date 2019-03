Galopp : Vom Sieg auf Parkplatz erfahren

Die Stute Sulphur bei ihrem Sieg auf der Galopprennbahn in Krefeld mit Cecilia Müller im Sattel. Foto: Klaus-Joerg Tuchel

Neuss Bei der Grasbahn-Premiere in Krefeld gewinnt Sulphur für den Kleinkorres-Stall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Göntzsche

Für den in Neuss tätigen Galopper-Trainer Axel Kleinkorres (59) gibt es im Bereich von Leidenschaft und Beruf zwei wichtige Ereignisse: Siege seiner Pferde und drei Punkte für seinen Lieblings-Fußballverein Werder Bremen.

Bei der Grasbahn-Premiere am letzten Sonntag vor 3200 Zuschauern (nach Veranstalter-Angaben) im Krefelder Stadtwald gewann die 18,1:1-Außenseiterin Sulphur mit der 25-jährigen Cecilia Müller für den Kleinkorres-Stall das fünfte Rennen dieses Jahres. Das geschah um kurz vor 13 Uhr. Axel Kleinkorres befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz der BayArena in Leverkusen. „Mit einem Sieg der Stute habe ich nicht gerechnet; auf eine Platzierung hatte ich gehofft“, berichtete der fast allen Sportarten zugetane ehemalige Dreispringer und Trabrennfahrer. Um 15.30 Uhr erfüllte sich für Kleinkorres auch der Wunsch eines Sieges von Werder Bremen mit dem 3:1 in Leverkusen. Im Block F erlebte er den von Experten eigentlich unerwarteten Sieg, obwohl Kleinkorres mit Ironie bemerkte: „Damit hatte ich fest gerechnet.“ Vor allem durch die langjährige Freundschaft zum ehemaligen Werder-Manager Klaus Alllofs entstand die Zuneigung zum SV Werder. Kleinkorres bevorzugt auch Kleidung mit Werder-Emblemen.

Für die von ihm trainierte, bereits siebenjährige Krefelder Siegerin war es bei 42.Start (dem ersten für Kleinkorres) erst der dritte Sieg im Leben. Aus einem Verkaufsrennen in Neuss wurde sie für 2000 Euro erworben, die Krefelder Prämie von 2500 Euro deckte schon die Ankaufkosten. Kleinkorres hofft noch auf weitere Erfolge der betagten Stute. Ein großer Faktor für den Erfolg war der besonnene Ritt von Cecilia Müller, die an der Innenseite des Geläufs die Spur zum Sieg fand. Der war so überraschend, dass die Dreierwette nicht getroffen wurde und in der Viererwette ein Wetter die Garantiesumme von steuerfreien 10.000 Euro kassierte.