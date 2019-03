Eistanzen: Butterfl’ice aus Neuss tanzen sich in die europäische Spitze

Neuss Platz zwei beim Turnier um den Budapest-Cup beendet herausragende Saison.

Mit diesem Erfolg krönten die genau vor zehn Jahren gegründeten Butterfl’ice, die längst in der europäischen Spitze angekommen sind, ihre Saison, in die die Mannschaft von Ilka Voges im November mit Platz eins bei den in Gullegem ausgetragenen offenen belgischen Meisterschaften gestartet war – und das trotz der monatelangen Vorbereitungen auf das Neusser Wintermärchen „Dschungelbuch“. Zum Jahresauftakt (5. Januar) holten sich die Neusserinnen Rang zwei bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin und auch beim anschließenden Amadécup im österreichischen Salzburg (20. Januar) sprang am Ende der zweite Platz heraus. Ein ganz besonderes Highlight war der Sieg bei der heimischen NRW-Trophy am 9. Februar in Neuss.