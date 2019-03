Floorball: Red Devils Devils schlagen die DJK

Rhein-Kreis Im ersten Spiel der Play-offs unterliegt der Aufsteiger vor heimischem Publikum mit 2:7.

Durch die Heimpleite schwinden die Chancen Holzbüttgens auf das Halbfinale. Ohne einen Auswärtssieg im nächsten Spiel wäre die DJK aus dem Titelkampf. Am Samstag steht das vorläufige Entscheidungsspiel in der Halle der Devils an, die im Laufe der regulären Saison dreimal siegreich gegen den Bundesliga-Neuling waren. Im bislang letzten Match in Sachsen-Anhalt spielten beide Teams auf Augenhöhe, Holzbüttgen unterlag dem Dritten der Endtabelle mit 4:9. In den Play-offs wollten die Kaarster darauf aufbauen. Im ersten Drittel des Auftaktspiels begann das Konzept der Heimmannschaft allerdings bereits zu wanken. Die Gäste gingen mit 2:0 in Führung. Holzbüttgens Simon Lange erzielte kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. Im zweiten Abschnitt erhöhten die Devils auf 4:1. Zu Beginn des Schlussdrittels schoss Dennis Schiffer das 2:4. Die Red Devils reagierten und zogen durch drei weitere Treffer endgültig davon. Sollten die Holzbüttgener am Samstag die Überraschung gegen den Favoriten schaffen, stünde am Sonntag das entscheidende Spiel an. Wer sich in dieser Serie durchsetzt, trifft im Halbfinale auf den MFBC Leipzig, der die reguläre Bundesliga-Saison hinter Weißenfels auf Platz zwei beendet hatte.