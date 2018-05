Lokalsport: Galopp: Axel Kleinkorres feiert den elften Saisonsieg

Neuss Die gute Form der Pferde aus dem Neusser Stall von Trainer Axel Kleinkorres setzte sich bei den Rennen am Königsallee-Renntag in Düsseldorf-Grafenberg fort. Der siebenjährige Wallach Sakima gewann beim 25. Start sein viertes Rennen und 3000 Euro für die Besitzerin Caroline Schlicht vom Stall BioCina aus Timmendorfer Strand.

Mit der goldenen Armbinde als führender Reiter in der Hitliste 2018 steuerte Andrasch Starke den Wallach zu einem klaren Sieg. Sakima hatte fünf Rennen auf den Sandbahnen von Neuss und Dortmund bestritten, am 6. Feburar 2018 auch ein Mal gewonnen. Der Trainer gewährte dem Pferd eine angemessene Verschnaufpause. Sakima war auf dem von ihm gemochten Düsseldorfer Kurs schnell mit vorne und als Andrasch Starke einmal die Spitze im Osteria Salta Cup erobert hatte, war die Messe gelesen mit dem elften Jahressieg für den Kleinkorres-Stall. Als Ehrenpreis gab es für den Trainer und den Reiter einen Gutschein für ein Essen in dem italienischen Spitzenlokal in Düsseldorf, dem Sponsor des Rennens. Kleinkorres berichtete: "Das hatte ich vorher vereinbart. Der Jockey hat mir gesagt, er habe im Rennen immer an den Gutschein gedacht."