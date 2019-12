Olympische Spiele 2020 : 13 Aktive sind noch auf der „Road to Tokyo“

HAMZA TOUBA, Boxer der SG Kaarst, hat sich kurz vor Weihnachten mit Siegen über Salal Ibrahim und Nazar Kunotchyn für das Olympia-Qualifikationsturnier im März in London qualifiziert. Dort muss der 21-Jährige im Fliegengewicht (-52 kg) unter die ersten Acht kommen. Foto: Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Am 24 Juli 2020 beginnen die XXXII. Olympischen Sommerspiele in Tokio. 206 Tage vor der Eröffnungsfeier im neuen Nationalstadion dürfen sich noch 13 Aktive – sechs Sportlerinnen und sieben Sportler – aus dem Rhein-Kreis Hoffnungen machen, dabei zu sein.

Von Volker Koch

Annemarie Zimmermann und Roswitha Esser sollten schon mal ihre Erinnerungsstücke heraussuchen. Denn die beiden ehemaligen Kanutinnen der Holzheimer SG, inzwischen 79 und 78 Jahre alt, werden in den kommenden Monaten gefragte Gesprächspartnerinnen sein. Schließlich wissen beide, wie man bei Olympischen Spielen in Tokio Gold gewinnt ....

56 Jahre nach dem Triumph der beiden Holzheimerinnen im Zweier-Kajak ist die japanische Hauptstadt wieder Schauplatz der Olympischen Sommerspiele. 206 Tage vor der Eröffnungsfeier am 24. Juli im neu errichteten Nationalstadion dürfen sich noch sechs Sportlerinnen und sieben Sportler aus dem Rhein-Kreis Hoffnungen machen, in die Fußstapfen von Roswitha Esser und Annemarie Zimmermann zu treten.

Info Der Rhein-Kreis und die Olympischen Spiele Foto: Woitschützke, Andreas (woi) Die Ersten Die ersten Olympiateilnehmer aus einem verein des Rhein-Kreises waren Viktor Hendrix und Manfred Kluth (beide Neusser Ruderverein) 1960 in Rom Die Jüngsten 2016 in Rio de Janeiro waren Max Hartung, Matyas Szabo (beide Säbelfechten), Nils Schomber (Radsport), Hamza Touba (Boxen) und Nina Hemmer (Ringen) dabei Die Meisten Die meisten Olympiastarter aus dem Rhein-Kreis gab es 1972 in München: 13, alleine sechs im Kanu-Slalom, in dem die Grevenbroicher Reinhold Kauder, Otto-Hans Schumacher und Willi Baues Silber im Zweier-Canadier-Team gewannen Die Wenigsten 2004 in Athen (Ringerin Stephanie Groß vom AC Ückerath) und 2008 in Peking (Säbelfechter Nicolas Limbach vom TSV Bayer Dormagen) war jeweils nur eine Aktive bzw. ein Aktiver bei Olympia dabei Die Goldenen Olympiasieger wurde Annemarie Zimmermann und Roswitha Esser (beide Holzheimer SG) im Zweier-Kajak 1964 in Tokio und 1968 in Mexico, Udo Hempel mit dem Bahnvierer 1972 in München und Günther Schumacher (beide VfR Büttgen) mit dem Bahnvierer 1976 in Montreal Die Rekordler Elmar Frings, Moderner Fünfkämpfer des Neusser Schwimmvereins, nahm als Aktiver an drei Olympischen Spielen (1964, 1968, 1972) teil. Wenn er in Tokio startet, kann Säbelfechter Max Hartung (2012, 2016) mit ihm gleichziehen

Die Wahrscheinlichkeit, dass für alle die „Road to Tokyo“ ins Happy-End führt, ist eher gering. Säbelfechterin Anna Limbach, Ruderin Vera Spanke und Zehnkämpfer Jan Ruhrmann besitzen eher theoretische Chancen. Doch die anderen zehn könnten es schaffen ... Einer hat die Fahrkarte schon so gut wie sicher in der Tasche: Säbelfechter Max Hartung kann als Dritter der Weltrangliste seine dritten Olympischen Spiele nur noch verpassen, wenn er sich verletzen sollte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht alleine auf der Planche stehen wird, ist groß: Das deutsche Säbelteam muss noch auf zwei Weltcup-Turnieren seine Position auf der Qualifikations-Rangliste verteidigen, dann fährt es nach Tokio. In diesem Fall sind neben Hartung zwei weitere deutsche (Dormagener) Fechter automatisch für den Einzelwettbewerb qualifiziert. Ähnlich ist die Situation bei den Turnerinnen – ein deutsches Team ist auf jeden Fall in Tokio dabei. Für die Dormagenerin Sarah Voss geht es nun darum, sich einen Platz in diesem Team zu erkämpfen.

Das Ziel der Begierden: das neue Olympiastadion in Tokio. Foto: dpa/-