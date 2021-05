Olympische Spiele : Druck auf Japan wächst auch durch Dämpfer bei Fackellauf

Tokio Die Olympischen Spiele in Tokio bekommen den nächsten Dämpfer. Aufgrund der Corona-Ausbreitung in Japan muss der Fackellauf durchs Land erneut abgeändert werden. Zuvor sorgte schon eine Online-Petition gegen die Spiele für Aufsehen.

Der Olympische Fackellauf in Japan muss wegen steigender Corona-Infektionen voraussichtlich erneut von öffentlichen Straßen verbannt werden. Der Gouverneur der westlichen Präfektur Okayama, Ryuta Ibaragi, wurde am Montag mit den Worten zitiert, es sei so gut wie unmöglich, den Fackellauf wie geplant in der kommenden Woche in den beiden größeren Städten Okayama und Kurashiki abzuhalten. Dass die Fackelläufer durch andere Städte der Präfektur laufen, sei ebenfalls schwierig. Okayama wäre die zweite Präfektur, in der der Fackellauf nicht stattfinden kann. Zuvor hatte bereits die Präfektur Fukuoka im Südwesten des Inselreichs den Lauf abgesagt.