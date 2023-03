Roboterhersteller Kawasaki Robotics EMEA Gröhe und Geerlings gucken Robotern über die Schulter

Hermann Gröhe hat im Showroom auch den neuen Kawasaki Education Roboter astorino in Aktion gesehen. Der 3D-Druck Roboter basiert auf der gleichen Programmiersprache wie die Kawasaki Industrieroboter und unterstützt Studierende an Universitäten und Ausbildungseinrichtungen. „Solche Lösungen zeigen, wie es gelingen kann, junge Menschen für technische Berufe auf jeder Ebene zu begeistern und gut auszubilden – ein wichtiger Beitrag für den Arbeitsmarkt von morgen. Robotik stärkt hochwertige industrielle Produktion und ist auch eine Antwort auf den zunehmenden Arbeitnehmermangel in vielen Produktionsbereichen“, erklärt Hermann Gröhe.