Christdemokraten im Rhein-Kreis Neuss CDU-Spitze bei Kreisparteitag wiedergewählt

Daneben beeindruckten Traditionalismen am Rande: Der Kreisparteitag der CDU beginnt immer mit einer Andacht. Da Thorben Gollny, seit fast zwei Jahren Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Rommerskirchen, vorzüglich Gitarre spielt, lud er die Delegierten zum Mitsingen ein. Das klappte bewundernswert, weil er ein allseits bekanntes Halleluja von der Kirchenmusiker-Zentrale in Ingolstadt vorschlug: „Preiset den Herrn!“ In einem anschließenden Totengedenken skizzierte Ansgar Heveling Verstorbene zu einmaligen Vorbildern, zum Beispiel den Dormagener Hans Sturm, gestorben am 15. März dieses Jahres, oder den Neusser Heinz Günther Hüsch, der am 24. Oktober in seiner Heimatstadt verstarb. Der Rechenschaftsbericht des Kreisvorsitzenden war hingegen von purem Wahlkampf geprägt: „Sorgen Sie dafür, dass wieder bürgernahe Politik ins Kanzleramt einzieht.“ In die gleiche Kerbe schlugen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Hermann Gröhe. Der Bundestagsabgeordnete bezeichnete Ansgar Heveling als „unseren Mann für Berlin und Karlsruhe“. Damit spielte er auf die Bedeutung des Kreisvorsitzenden im Zusammenhang mit dem aktuellen Bundesverfassungsgerichtsurteil an, denn Ansgar Heveling ist seit 2018 Justiziar der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Auf die Europawahl stimmte Stefan Berger ein. Der Schwalmtaler (Kreis Viersen) vertritt den Niederrhein „von Dormagen bis Emmerich“ als Mitglied des europäischen Parlamentes.