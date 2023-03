Basketball WNBL Junior Tigers kämpfen sich ins DM-Viertelfinale

Unter dem Coach der Zweitliga-Damen kauften die Gastgeberinnen den Niedersächsinnen in einer Trotzreaktion indes komplett den Schneid ab. „Das war Kampf, das war Leidenschaft“, fasste Ciric den Auftritt seiner Schützlinge in der jetzt brodelnden Elmar-Frings-Halle zusammen. Dafür, dass der lange so stabile Gegner um Lena Lingnau (19 Punkte/14 Rebounds), Ida Bikker (18/9) und Karla Busch (9/15) in der Offensive (nur sieben Punkte ab der 32. Minute) und selbst an der Freiwurfline (11/34) komplett aus der Spur geriet, machte Ciric indes nicht alleine die aufgeheizte Atmosphäre, sondern die zuvor geleistete Arbeit seiner Tigers, die im Viertelfinale ab dem 26. März nun auf den TuS Licherfelde treffen, verantwortlich. „Wir haben sie immer hart attackiert, das hat sich am Ende ausgezahlt. Die waren einfach aus der Puste.“