Junge Musiker aus dem Rhein-Kreis Neuss Nachklingendes Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ in Korschenbroich

Und dann hatten die Hauptpersonen an diesem Nachmittag ihre großen Auftritte. Len Haskic trug eine Polonaise von Chopin vor, gefolgt von Josephine He am Klavier, bei der deren Alter mit sechs und ihr unbeschwertes Aufspielen imponierten. Darauf folgte Mira Zimmermann am Klavier mit einer Sonatina. Acht einseitige Stücke für Sopranblockflöten hatten sich dann Moritz Kuropka und Julia Rehatschek vorgenommen.