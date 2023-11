Restaurantbesuch als digitales Happening Hier servieren Roboter den chinesischen Hot-Pot

Der Filialleiter Jonathan Liu ist immer noch verzückt und amüsiert. Mit fast leuchtenden Augen blickt er beim Besuch unserer Redaktion in seinem Xiaolongkan an der Friedrich-Ebert-Straße auf seine „Kätzchen“ – so lauten nämlich die Spitznamen für die beiden Abräumroboter, die in dem chinesischen Restaurant eingesetzt werden. Liu klärt auf: „So heißt das Programm, das gerade für unsere Roboter aktiviert ist: Kätzchen. Die Geräte lachen, albern herum und schneiden Grimassen auf dem Display, die an Katzen erinnern.“