Konzert in Neuss Ein Traumduo zu Gast im Zeughaus

Die österreichische Violoncellistin Julia Hagen (28) und ihr britischer Klavierpartner Alexander Ullman (32) gestalteten das letzte Zeughauskonzert und bleiben sicher den Zuhörern als Traumduo in Erinnerung. Julia Hagen ist in einer höchst musikalischen Familie Salzburg geboren: Ihr Vater Clemens, ebenfalls Cellist, ist Professor an der Mozarteum-Universität und gründete zusammen mit Schwester und Bruder das weltberühmte Hagen-Quartett. Alexander Ullman wurde 2011 international bekannt, als er den Franz-Liszt-Klavierwettbewerb in Budapest gewann. Sein grandioses Spiel verdeckt gelegentlich seinen vitalen Humor: „Ein Klavier, einen Klavierstimmer und einen Kokosnuss-Öffner“ antwortete er auf die Frage, was er denn auf eine einsame Insel mitnehmen würde.