Angebot für Geflüchtete Ukraine-Hilfe des Kreises wird gut angenommen

Das Projekt „Ankommen im Rhein-Kreis Neuss“ ist gut aus den Startlöchern gekommen. Bereits über 120 Menschen aus der Ukraine wurden in den ersten vier Monaten unterstützt. „Unser Ziel ist es, den Geflüchteten ganzheitlich und unproblematisch zu helfen und ihnen Orientierung zu geben. Eine rasche Integration – auch in Ausbildung und Arbeit – ist für alle Beteiligten ein entscheidender Faktor“, so Kreisdirektor Dirk Brügge.