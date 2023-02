Welche Hilfe leistet der Rhein-Kreis? Schutz suchenden Menschen eine Perspektive bieten

Die kriegsbedingte Flüchtlingsbewegung hat auch auf Kreisebene eine Welle verschiedener Hilfsangebote ausgelöst. Diese lässt sich in zwei Stufen gliedern, bei denen das Kreisordnungsamt in Abstimmung mit weiteren Ämtern eine federführende Rolle spielt. Erstens: die akute Soforthilfe für Menschen, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Diese schließt zum Beispiel die Erstunterbringung der Geflüchteten und den Erhalt einer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis ein. Die Strukturen hierfür zu schaffen, war gerade in den ersten Wochen nach Beginn des Angriffskrieges eine der größten Herausforderungen, wie der Rhein-Kreis jetzt mitteilte. Zweitens: die begleitende Unterstützung. Hierbei erhalten die Geflüchteten umfassende Hilfen, sich in ihrer neuen Heimat zu integrieren und einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz sowie Wohnraum zu finden.