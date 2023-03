Jahresbilanz des KSOD liegt vor Neuss hat ein Haufen-Problem

75 Euro werden in Neuss fällig, wenn Tierhalter, die den Haufen ihres Vierbeiners nicht entfernen, auf frischer Tat erwischt werden. Für einige Bürger ist diese Summe offenbar noch nicht abschreckend genug. Diese These lässt sich zumindest in Anbetracht der Jahresbilanz des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) aufstellen, die die Stadt jetzt veröffentlicht hat.