Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss Großteil der Unternehmen spart Energie

Die große Mehrheit der Unternehmen reagiert mit Einsparmaßnahmen auf die hohen Energiekosten. Mit 76 Prozent ist dies die wichtigste Maßnahme für die meisten Unternehmen der Region, um der enormen Kostensteigerung zu begegnen. Die Industrie- und Handelskammern Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf hatten im Rahmen ihrer Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn knapp 850 Unternehmen unter anderem dazu befragt, wie sie mit den hohen Kosten für Strom, Gas und Kraftstoffe umgehen. „Ein Großteil der Unternehmen hat Einsparpotenziale identifiziert und genutzt“, erklärt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. „Somit haben diese Betriebe auch einen Beitrag dazu geleistet, dass es nicht zu einer Mangellage etwa beim Gas gekommen ist.“ Mehr als ein Drittel der Unternehmen investierte daraufhin außerdem in Energieeffizienzmaßnahmen. „Von unseren Industriebetrieben, die in ihre Produktionstätigkeit besonders stark von gestiegenen Kosten betroffen sind, sind es sogar 45 Prozent“, so Steinmetz.