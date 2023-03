Bundesverdienstkreuz für Johann-Andreas Werhahn Der Bürger-Präsident, der sich mit Herzblut einmischt

Die Formulierung „Man müsste ...“ hat er (weitgehend) aus seinem Wortschatz verbannt. Gibt es etwas zu tun, wartet er nicht auf andere, sondern nimmt sich selbst in die Pflicht. Dabei zeige sich, versucht sich Johann-Andreas Werhahn (67) einzuordnen, „dass ich eher ein Gruppenmensch bin, kaum ein Einzelkämpfer und trotzdem vorne gehen kann, auch Verantwortung übernehmend“. Das lebt und lebte er in der Arbeitswelt, so engagiert er sich ehrenamtlich in Politik und Gesellschaft.