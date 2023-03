Märchenhafte Erzählung Der kleine Prinz landet in Neuss

Bearbeitet wurde die Fassung von Simone Lucia Birkner, die gleichzeitig auch das Veranstaltungsplakat erstellt hat. Die Geschichte beginnt mit einem Beinahe-Flugzeugabsturz und der glimpflich ausgegangenen Bruchlandung mitten in der einsamen Wüste. Mit den letzten Tropfen seiner Wasservorräte macht sich der Pilot bei glühender Hitze an die Reparatur des Motors. Plötzlich gesellt sich ein wunderlicher kleiner Kerl zu ihm, der zwar viele Fragen stellt, aber selbst keine beantwortet. Die beiden werden echte Freunde. Als aber der letzte Tropfen Wasser getrunken ist, bewegt sich der Motor noch immer kein bisschen. Ob der Pilot heimkehren kann und warum der kleine Prinz wohl so dringend ein Schaf mit Maulkorb für seinen Planeten benötigt?