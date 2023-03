Im Neusser Zeughaus Weinmesse lockt verstärkt junges Publikum

Ein gutes Glas Wein zu einem leckeren Essen schätzen auch die Neusser. Die Weinmesse im Zeughaus lockte am Wochenende die Freunde des Rebensaftes in Scharen. 13 deutsche Winzer präsentierten sich mit ihren Produkten. Die Besucher nutzen die Gelegenheit zum Probieren, Fachsimpeln und Bestellen des Lieblingsweines. Am Samstagmittag ging es noch ruhig zu. Im schönen Ambiente schlenderten die Besucher von Stand zu Stand, um den persönlich leckersten Tropfen zu finden. Das sah am Nachmittag anders aus, es wurde voll und nachdem erst das Publikum im gesetzteren Alter kam, besuchten später auch vermehrt junge Weinliebhaber die Messe, die mit dem direkten Vertrieb auch an das Thema Nachhaltigkeit denken.