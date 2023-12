Geflüchtete in Meerbusch Weihnachten in der Fremde

In diesem Jahr wollen sie die gleiche Tanne wie im vergangenen Jahr aufstellen und schmücken, da sie diese mit Ballen gekauft und gut gegossen hätten. So soll für die Kinder auch in Deutschland eine schöne Weihnachtsatmosphäre entstehen. Die drei Jungen haben bereits in der Jugendgruppe, die sie in St. Mauritius besuchen, Plätzchen gebacken. Der Besuch auf der Büdericher Winterwelt zusammen mit anderen ukrainischen Familien sei sehr schön gewesen, so die Nikolaienkos. Außerdem wurde in der Schule am letzten Tag gewichtelt, ein Brauch, den die Kinder noch nicht kannten. „Aber das macht Spaß“, lächelt Artem. Er und sein Bruder denken auch gerne an den Theaterbesuch im Neusser Landestheater zurück, wo die Schüler „Pippi Langstrumpf“ erlebt haben. Das sei toll gewesen, so Artem und Rustam. Kleinere Geschenke werden sie auch hier unter dem Weihnachtsbaum finden, sagen die Eltern lächelnd. Eine andere Tradition entfällt leider. „Am ersten Weihnachtstag gehen die Kinder normalerweise zu ihren Paten und bringen diesen Leckereien“, erzählt Natalia. „Die Paten haben dann ein Geschenk für die Kinder, zum Beispiel Karten für das Eisstadion oder für den Zirkus.“