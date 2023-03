Historisches Gymnasium Marienberg Neuss Zwischen Fußwallfahrt und Fahnenweihe

Sie sind 21 Mädchen, heißen Kläre, Lotte oder Erika und haben sich etwas vorgenommen: Bevor sie „hinaustreten ins Leben“ und „damit nicht alles, was wir gemeinsam erleben, in Vergessenheit gerät“, will der Abiturjahrgang 1933/34 am Gymnasium Marienberg eine Chronik schreiben. „Wir haben beschlossen...“ sind die ersten Worte – und daran hält die Klassengemeinschaft mit großem Eifer fest.