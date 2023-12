Politik in Grevenbroich Gröhe reagiert auf Rinkert: „Vergeblicher Ablenkungsversuch“

Grevenbroich · In der in Grevenbroich entstandenen Diskussion über die Verantwortlichkeit von Land und Bund für die finanzielle Ausstattung der Kommunen hat der Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe am Dienstag Stellung bezogen.

Hermann Gröhe ist CDU-Bundestagsabgeordneter für Neuss, Dormagen, Grevenbroich und Rommerskirchen. Foto: Deutscher Bundestag/Stella von Saldern

„Es gibt keinerlei Veranlassung für Bundestagskollegen der Ampelfraktionen, mit dem Finger auf die erfolgreiche Landesregierung Nordrhein-Westfalen zu zeigen“, kontert Gröhe nach einer Stellungnahme von Daniel Rinkert (SPD). „Es ist vielmehr der traurige, aber vergebliche Versuch, von der schlechten Regierungsführung auf Bundesebene abzulenken.“ Wie Gröhe betont, habe die Bundesregierung ein „in der Geschichte unseres Landes einmaliges Haushaltschaos“ angerichtet. „Das Bundesverfassungsgericht musste den verfassungswidrigen Haushaltstricksereien der Ampel einen Riegel vorschieben. Zudem bleibt es die Bundesregierung bis heute schuldig, Vorschläge zu einer Altschuldenregelung für Kommunen vorzulegen, wie es noch im Koalitionsvertrag vollmundig versprochen wurde“, sagt Gröhe. Der CDU-Abgeordnete weist darauf hin, dass bereits der erste, nun neu zu verhandelnde Entwurf des Haushalts 2024 drastische Kürzungen von Geldern für die Kommunen vorgesehen habe. Für die „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz – „das wichtigste Instrument zur Unterstützung ländlicher Räume“ – seien etwa 500 Millionen Euro weniger eingeplant gewesen als 2023. „Auch bei der kommunalen Wärmeplanung ist es unsicher, wie zukünftig die Kommunen bei der Umsetzung finanziell unterstützt werden. Dabei setzt das entsprechende Bundesgesetz mit knappen Fristen die Kommunen unter Druck und bürdet ihnen Kosten auf“, so Gröhe. Rinkert fordert bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen Politik in Grevenbroich Rinkert fordert bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen Ausgelöst wurde die Diskussion von Bürgermeister Klaus Krützen (SPD), der die für Grevenbroich gewählten Bundes- und Landtagsabgeordneten angesichts der angespannten Finanzsituation der NRW-Kommunen zum Handeln aufgefordert hatte. Sie sollten sich mit Entschlossenheit dafür einsetzen, Schaden von den Städten und Gemeinden abzuwenden.

(wilp )