Fußball-Kreisliga A Büttgener schöpfen nach Derbysieg neuen Mut

VfR Büttgen - SV Glehn 1:0 (0:0). Nach zehn sieglosen Partien in Folge hat sich der VfR Büttgen im Derby mit dem dritten Saisonsieg zurückgemeldet. „Es war ein sehr enges Spiel, das auch 0:0 hätte ausgehen können. So waren wir am Ende der glückliche Sieger. Der Sieg und auch die Leistungen aus den letzten Spielen gegen Weißenberg und Uedesheim geben uns sicherlich einiges an Selbstvertrauen für die kommenden Wochen. Diese werden enorm wichtig und richtungsweisend, denn da treffen wir auf Teams, mit denen wir auf Augenhöhe sind. Noch haben wir im Abstiegskampf alles in eigener Hand”, so VfR-Coach Nils Heryschek. Maik Mosheim (73.) erzielte den goldenen Treffer der Partie gegen Glehn.