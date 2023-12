Neusser Bundestagsabgeordneter Gröhe bleibt stellvertretender Vorsitzender der Adenauer-Stiftung

Auch im Rhein-Kreis bietet die Stiftung regelmäßig Veranstaltungen an. Zuletzt sprach beim „Neusser Stadtgespräch“ Ron Prosor, der israelische Botschafter in Deutschland. Gröhe freut sich über die Bestätigung im Amt und blickt bereits auf die erneuten Aufgaben: „Gerade in einer Zeit, in der demokratische Werte immer weniger selbstverständlich sind, in der Hass und Hetze sich unverhohlen auf unseren Straßen und im Internet zu Wort melden, ist politische Bildung wichtiger denn je. Dazu gehört nicht zuletzt der Kampf gegen Antisemitismus“. Die Adenauer-Stiftung arbeitet mit über 100 Büros in mehr als 80 Ländern. In Deutschland beschäftigt die Stiftung 550 Mitarbeiter im Berliner Hauptsitz und in zahlreichen Regionalbüros, darunter das Regionalbüro Rheinland in Düsseldorf. Weltweit sind insgesamt 1200 Mitarbeiter für die Stiftung tätig.