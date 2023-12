CDU-Bundestagsabgeordneter aus Neuss unterstützt Bauern-Protest Hermann Gröhe: Landwirtschaft braucht Unterstützung, keine Belastung

Hermann Gröhe (CDU), Bundestagsabgeordneter aus Neuss, teilt die Empörung der Bauern. Auf die rund 250.000 landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland kämen durch den Ampelbeschluss in etwa eine Milliarde zusätzliche Steuerbelastungen zu. „Unsere Landwirtschaft braucht jede Unterstützung und keine zusätzlichen Belastungen, wenn wir hierzulande hochwertige Lebensmittel herstellen wollen“, sagt Gröhe. Das Hin und Her in der Ampel, wer nun zuerst diese Kürzungsvorschläge für die Landwirtschaft gemacht habe und wer die Vorschläge vor der Einigung nicht gekannt haben will, sei peinlich, es passe aber zum Chaos rund um den Haushalt, wie der Streit um weitere Kürzungen und Mehrbelastungen wie die Streichung der Elektroauto-Prämie, die Kürzungen für den Heizungstausch im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes oder die Streichung des Netzentgeltzuschusses zeigen würden.