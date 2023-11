Bundestagsabgeordneter aus Neuss Gröhe in Rom: „Eine Welt ohne Hunger ist möglich“

Nach seinen Gesprächen zeigte sich Gröhe entschlossen: „Im Kampf gegen den Hunger in der Welt haben uns die Corona-Pandemie, der Krieg Russlands gegen die Ukraine und viele andere Konflikte in der Welt deutlich zurückgeworfen. Dennoch gilt: Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Dazu bedarf es aber weiterer entschlossener Anstrengungen aller Beteiligten.“ Gröhe sprach in Rom unter anderem Beth Bechdol, stellvertretende Generaldirektorin der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, Gerardine Mukeshimana, Vizepräsidentin des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, sowie Ute Klamert, stellvertretende Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms. Seinen Aufenthalt in Rom nutzte Gröhe auch für Gespräche im Vatikan. Dort sprach er mit dem Präfekten des Dikasteriums für die Einheit der Christen, dem Schweizer Kardinal Kurt Koch, vor allem über die Ökumene in Deutschland, aber auch über Spannungen in der weltweiten Orthodoxie und Ökumene aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Zudem traf der Neusser Abgeordnete mit Schwester Alessandra Smerilli die ranghöchste Frau des Vatikans .