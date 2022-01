Umweltamt im Rhein-Kreis : Reitplakette online beantragen

Rhein-Kreis Jeder, der in der freien Landschaft ausreitet oder ein Pferd führt, braucht ein Reitkennzeichen mit aktueller Reitplakette. Für 2022 wurden schon 1090 Reitkennzeichen ausgegeben oder aktiviert.

Das Amt für Umweltschutz des Rhein-Kreises hat jetzt darauf hingewiesen, dass jeder, der in der freien Landschaft oder im Wald ausreitet oder ein Pferd führt, ein Reitkennzeichen mit aktueller Reitplakette braucht. Anträge dafür können per Post und – einfacher – auch im Internet gestellt werden. Für 2022 wurden bislang bereits 1090 Reitkennzeichen ausgegeben oder aktiviert. Wer mit seinem Pferd in der Natur unterwegs ist, beantragt das Reitkennzeichen lediglich beim ersten Mal; in den nächsten Jahren sind nur neue Jahresaufkleber erforderlich. Das Umweltamt verschickt bei Abonnements und Sepa-Mandaten automatisch die neuen Aufkleber zum Jahreswechsel.