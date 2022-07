Start-up-Messe im Rhein-Kreis Neuss : Top-Speaker beim Digital Demo Day

Meerbusch Die Start-up-Messe findet am 18. August auf dem Areal Böhler statt. Zu Gast ist auch ein Extremsportler - seine Geschichte animiert die Messe-Macher zu zwei Fragen.

In rund einem Monat ist es soweit: Am 18. August öffnet der Digital Demo Day wieder seine Pforten auf dem Areal Böhler. Zur Veranstaltung, die zu den führenden Start-up-Messen in Deutschland zählt und vom Digihub Düsseldorf/Rheinland organisiert wird, werden mehr als 4000 Gründer, Entscheider, Investoren, Experten und Tech-Begeisterte erwartet. Der Ticketverkauf läuft bereits. Jetzt haben die Organisatoren auch einen Überblick gegeben, welche Speaker beim Digital Demo Day dabei sein werden.