Forum Archiv und Geschichte Neuss : Erinnerung an starke Frau aus „20ern“

Angela Braun-Stratmann (2.v.r.), 1892 in Neuss geboren, lebte mit Ehemann Max an der Saar, wo diese Aufnahme 1934 entstand. Foto: Stadtarchiv Neuss

Neuss Das Forum Archiv und Geschichte Neuss erinnert mit einem Online-Vortragsabend am Donnerstag an Angela Braun-Stratmann.

Sie teilte die sozialdemokratische Überzeugung ihres Mannes, war Journalistin und Widerstandskämpferin gegen Hitlers Nationalsozialisten wie er und teilte mit ihm die Erfahrung der Emigration. Und doch war Angela Braun-Stratmann (1892-1966) mehr als nur die Frau an der Seite von Max Braun (1892-1945), dem – seit 2016 – Ehrenbürger der Stadt Saarbrücken. „Angela Braun-Stratmann“, so fasst es Martin Flecken vom Forum Archiv und Geschichte zusammen, „verkörperte in vielerlei Hinsicht die ,Neue Frau“` der 1920er Jahre: Sie war berufstätig, politisch engagiert, modebewusst und nahm ausgiebig am kulturellen Leben teil.“