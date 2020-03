Beratungsangebote im Rhein-Kreis Neuss : Hilfe auf Weg zu Ausbildungsbetrieb

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein bietet Beratungsangebote für Unternehmen an, die zum Ausbildungsbetrieb werden wollen.

Für Sven Röder spielen Noten und Zeugnisse eine eher untergeordnete Rolle. Was für den Geschäftsführer der Helios Inkasso GmbH viel mehr zählt: Loyalität und Zuverlässigkeit. Nach diesem Prinzip sucht der Neusser Unternehmer auch seine Mitarbeiter aus. Und mit Hilfe der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein nunmehr auch seine Auszubildenden. Denn die IHK-Ausbildungsberaterin Michaela Uelkes hat dabei geholfen, dass die Helios Inkasso GmbH ein Ausbildungsbetrieb wird. Mit Thorsten Tschorny hat Sven Röder auch gleich einen Auszubildenden zum Kaufmann für Büromanagement gefunden.

Zuvor hatte der 27-Jährige schon eine einjährige Einstiegsqualifizierung bei der Helios Inkasso GmbH absolviert – und dabei offenbar einen guten Eindruck hinterlassen. „Mit der Ausbildung wollte ich ihm eine weitere Chance geben“, sagt Sven Röder. Aber bis es so weit war, hat er sich von der IHK beraten lassen, genauer gesagt von Sinem Hanck, die den Service „IHK vor Ort“ betreut. Sie hat dem Unternehmer einen Überblick über das umfangreiche Dienstleistungsportfolio der IHK gegeben. „Dabei haben wir auch über unsere Ausbildungsberatung gesprochen“, so Sinem Hanck. Die IHK-Ausbildungsberater unterstützen ausbildungswillige Unternehmen bei allen Fragen zur Berufsausbildung, zu Einstiegsqualifizierungen, zur Ausbildung im Ausland oder bei Problemen während der Ausbildung. „Auf dem Weg zum Ausbildungsbetrieb überprüfen wir zunächst, ob alle Voraussetzungen dazu erfüllt werden“, erklärt Michaela Uelkes. So auch im Fall des Neusser Unternehmens.