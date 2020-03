Schuldner-Atlas für den Raum Neuss/Düsseldorf : Die Überschuldung im Rhein-Kreis nimmt zu

Rhein-Kreis Trotz guter Konjunktur sind mehr Bürger im Rhein-Kreis überschuldet. Konsumverhalten und Wohnkosten schlagen sich nieder.

Die Überschuldungslage der Verbraucher hat sich 2019 im Rhein-Kreis Neuss trotz weiterhin positiver Konjunktur- und Arbeitsmarktlage verschlechtert. Lediglich Dormagen (+ 0,07 Prozent) und Meerbusch (+ 0,05 Prozent) haben sich sehr geringfügig im Vergleich zu 2018 verbessert. Die Überschuldungsquoten reichen dabei von 7,13 Prozent in Meerbusch bis zu 13,33 Prozent in der Stadt Neuss. Das zeigt der neue „SchuldnerAtlas“, der von der Creditreform Düsseldorf/Neuss seit 2004 fortgeschrieben wird und jetzt aktuell im Kreishaus Neuss vorgestellt wurde. „Eigentlich ließen uns die positive Insolvenzentwicklung und das günstige Mittelstandsbarometer vermuten, dass viele Verbraucher aus der Überschuldung hinauskämen“, sagt Chris Proios, bei der Creditreform für regionale Konjunkturforschung zuständig.

Termin Die Autoren des „Schuldner-Atlas“ stehen auf Einladung von Jörg Geerlings (MdL) am Dienstag, 24. März, ab 19.30 Uhr in der CDU-Geschäftsstelle, Münsterplatz 13a, allen interessierten Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Rainer Bovelet, der die Analyse wissenschaftlich leitet, hält das allerdings für keine dramatische Entwicklung. Was ihm viel mehr Sorge macht, ist, dass „viele Langzeitüberschuldungen kaum noch eine Chance haben, und der neuerdings zunehmende Überschuldungszuwachs bei Älteren (Ü 50)“. Das Ranking der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss führen wie seit 2013 die Städte Meerbusch (7,13 Prozent) und Korschenbroich (7,62 Prozent) an, gefolgt von Kaarst (8,16 Prozent), Jüchen (9,04 Prozent), Dormagen (9,53 Prozent), der Gemeinde Rommerskirchen (9,78 Prozent) und der Stadt Grevenbroich (11,92 Prozent). Neuss hat mit 13,33 Prozent die „rote Laterne“. Kreisdirektor Dirk Brügge, beim Rhein-Kreis auch für Soziales und Wirtschaft verantwortlich, bedauert, dass die Überschuldung in Neuss nicht zurückzuführen ist: „Darüber müssen wir mit der Stadt reden. Die gute Konjunktur der letzten zehn Jahre hat übermütig gemacht.“ Er plädierte für stärkere Aufklärung über wirtschaftliches Verhalten, auch in den Schulen, und sagt: „Wir werden uns mit dem Problem der Altersarmut stärker beschäftigen müssen.“