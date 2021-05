Spezialist am Klinikum in Krefeld : Neurochirurgie: Helios-Chefarzt Michael Stoffel ausgezeichnet

Spezialist am Klinikum in Krefeld

Als Mitglied der DWG-Weiterbildungskommission formte Professor Michael Stoffel über sieben Jahre die theoretische und praktische Ausbildung in der Wirbelsäulenchirurgie im deutschsprachigen Raum. Foto: Helios

Krefeld Der 53-jährige Krefelder erhält das Excellence-Zertifikat für die Weiterentwicklung der Wirbelsäulenchirurgie unter anderem in den Bereichen Forschung, Lehre, Fort-, Aus- und Weiterbildung.

(jon) Professor Dr. med. Michael Stoffel, Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie am Helios Klinikum Krefeld, wurde das Excellence-Zertifikat der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) erteilt. Die Auszeichnung wird ausschließlich an prägende Spezialisten vergeben, die die Wirbelsäulenchirurgie in Forschung, Lehre, Fort-, Aus- und Weiterbildung weiterentwickelt haben bzw. noch aktiv weiterentwickeln und als anerkannte Meinungsbildner auch international sichtbar sind. Dazu zählt der 53-Jährige, den seine langjährige Expertise vor genau 10 Jahren vom Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München nach Krefeld führte.