Eishockey : Götterdämmerung in der Südparkhalle

Götterdämmerung in der Südparkhalle

Neuss Analyse Der nordrhein-westfälische Verband beendet wegen des Corona-Virus vorzeitig die Saison, der Neusser EV kann und will die wirtschaftliche Entwicklung in der Eishockey-Regionalliga nicht mehr mittragen und trennt sich daraufhin von Cheftrainer Daniel Benske.

Zwei harte Schläge, die ursächlich nicht im Zusammenhang standen, haben den Eishockey-Regionalligisten Neusser EV schwer getroffen. Während der NEV-Vorstand noch beriet, wann und wie er seine Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Daniel Benske aufzukündigen, kommunizieren sollte, platzte die Mitteilung des Eishockey-Verbandes NRW herein, dass wegen des Corona-Virus der Spielbetrieb ab sofort für sämtliche Ligen des Verbandes abgesagt ist.

„Nach Rücksprachen mit dem Deutschen Eishockey Bund hat der EHV NRW die Entscheidung getroffen, den gesamten Spielbetrieb in allen EHV-Ligen ab sofort einzustellen. Das betrifft den Ligenspielbetrieb von der U7 bis einschließlich aller Damen- und Herrenligen.“ So vermeldete es der Verband auf seiner Internetseite – eine konsequente und erwartete Entscheidung, denn die drei höheren Ligen, die DEL, die Zweite Liga und die Oberliga, hatten angesichts der Corona-Epidemie ihren Spielbetrieb schon tags zuvor eingestellt und beschlossen, dass in dieser Saison keine Deutsche Meisterschaft ausgespielt wird.