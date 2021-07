Strukturwandel im Rhein-Kreis Neuss : Hochschul-Vereinbarung an Minister Pinkwart überreicht

Rhein-Kreis Hochschulen und Unternehmen wollen im Zuge des Strukturwandels enger zusammenrücken. Gemeinsam möchten sie Impulse für die Region setzen. Dazu wurde eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet – und jetzt in Neuss an NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart überreicht.

Mit dem Ende der Kohleverstromung geht ein tiefgreifender Strukturwandel im Rheinischen Revier einher. Dieser Transformationsprozess lässt sich nur dann erfolgreich gestalten, wenn die Ressource Wissen optimal genutzt wird. Damit dies gelingt, haben sich die sechs Hochschulen für angewandte Wissenschaften in der Region – darunter auch die Hochschule Niederrhein – zur Transferallianz für das Rheinische Revier (TARR) zusammengeschlossen. Die TARR hat wiederum mit den drei Industrie- und Handelskammern im Rheinischen Revier – Mittlerer Niederrhein, Köln und Aachen – eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um „stärker als zuvor in Köpfe, Quartiere und Talente zu investieren sowie der Herausforderung der Digitalisierung mit geeigneten Formaten zu begegnen“, wie es in der Vereinbarung heißt. Nun überreichten die Spitzen der Hochschulen und der Kammern die Kooperationsvereinbarung im Zuge eines Gedankenaustauschs in Neuss an NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Das teilt die IHK mit.