Kultur in Kaarst : Theaterverein plant für 2022

Kaarst Als neuer Termin für die Aufführung von Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ wird ein Datum im April oder Mai 2022 angepeilt. Aktuell sind lediglich Einzelproben möglich.

Und der Satz passt, denn Proben, Aufführung und alle damit zusammenhängenden Dinge sind nur vage geklärt. Fest steht, dass Schiefer aktuell Einzelproben in seinem Zuhause mit den engagierten Laienschauspielern vornimmt: „Trotzdem haben wir jetzt mit den Proben begonnen, denn zunächst spielen wir ja zu unserer eigenen Freude und erst in zweiter Linie für unser Publikum“, erklärt er.

Die Wahl des Stückes ist nicht zufällig: Im Oktober 2019 führte der Theaterverein „Faust I“ und „Faust II“ von Johann Wolfgang von Goethe auf – in einer von Schiefer selbst geschriebenen Zusammenfassung von drei Stunden. In „Der gute Mensch von Sezuan“ sieht der Künstler und ehemalige Lehrer Schiefer eine „moderne Version von Goethes Dramen“, denn in beiden Texten geht es um Gott und die Welt. Der Mensch werde wie in Faust als zwiespältiges Wesen dargestellt und bewusst lässt Brecht die Antwort nach einem „guten Menschen“ offen.