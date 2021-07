Hanseradweg startet in Neuss : Mit dem Rad auf den Spuren der Hanse

Neuss Auf 450 Kilometer führt der Hanseradweg auf acht Etappen in die historischen Zentren von 13 Städten am Niederrhein und in den Niederlanden. Start ist in Neuss.

Wer diese Radtour unternehmen möchte, braucht drei Dinge: Zeit, gutes Sitzfleisch und einen bequemen Sattel. Auf rund 450 Kilometer führt der neue Hanseradweg in die historischen Zentren der Hansestädte am Niederrhein und in den Niederlanden. Startpunkt der außergewöhnlichen Tour ist am Hafenbecken 1 in Neuss. Nur – dass dem so ist, ist vor Ort nirgends zu sehen. „Noch gibt es keine konkrete Beschilderung“, sagt Katharina Schlicht, Tourismusmanagerin bei Neuss Marketing. „Aber bis Ende des Jahres soll eine ,Neuss historisch’-Tafel angebracht werden, die die Geschichte der Hanse in Neuss aufgreift.“ Sie reicht bis ins Jahr 1475 zurück. Damals erhielt Neuss durch Kaiser Friedrich III. das Hanseprivileg.

Die Grafik zeigt die erste der insgesamt acht Etappen des Hanseradwegs. Sie führt von Neuss bis nach Wesel. Grafik: OSM/Ferl/Foto: H.-J. Bauer Foto: QUELLE: HOLLAND-HANSE.DE | GRAFIK: OSM, FERL

Ergänzend zur „Neuss historisch“-Tafel könnte die Geschichte im nächsten Jahr veranschaulicht werden: In allen Hansestädten soll es großflächige Wandmalereien geben, die das Thema Hanse mit historischen Szenen aufgreifen. Das ist auch in der Quirinus-Stadt geplant. Derzeit laufen Gespräche über die mögliche Fläche.

Info Von Neuss bis ans Veluwemeer Hanseradweg Er führt auf acht Etappen von Neuss bis nach Harderwijk am Veluwemeer. Orientierung Sie erfolgt über das Knotenpunktsystem. Internet www.holland-hanse.de

Aber das ist Zukunftsmusik. Den Hanseradweg aber gibt es schon jetzt, und wer nicht gleich den ganzen Weg antreten möchte, sollte es vielleicht ruhig mit der ersten Etappe angehen. Sie führt auf rund 87,7 Kilometer von Neuss nach Wesel. Die Orientierung verläuft nach dem Start am Hafenbecken I über das Knotenpunktsystem. Zwischen Krefeld und Duisburg folgt die Etappe im Wesentlichen dem Rheinradweg. Wer sich die Knotenpunkte zur Orientierung unterwegs auf einem Zettel vermerken möchte, findet sie auf www.holland-hanse.de im Internet. „Geplant ist auch, dass der gesamte Fernradweg in Outdoor Active eingepflegt wird“, sagt Schlicht. Das als App verfügbare Tourenportal würde dann auch eine bequeme Routen-Orientierung per Smartphone erlauben. Aber noch ist es nicht soweit.

Erfasst ist bei Outdoor Active hingegen bereits eine Hanse-Schleife in Neuss. Die Länge ist mit 31,4 Kilometer gut in einer Tour zu schaffen. Zu finden ist sie im Tourenportal unter „Hanseradroute – Schleife Neuss Nord“. Sie richtet sich vor allem an Neusser, die ihre Region mit dem Fahrrad erkunden möchten.