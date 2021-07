Kulturhalle in Dormagen : Theatersommer startet mit Kabarett-Komödie

Dormagen Nicht mehr lange und der Theatersommer in Dormagen startet endlich: Mit der rasanten Kabarett-Komödie „La Pharmiglia - Organisiertes Gebrechen“ geht der Theatersommer am Freitag, 23. Juli, ins Rennen.

Der Startschuss fällt um 20 Uhr erstmals in der Dormagener Kulturhalle an der Langemarkstraße 1-3. In der Kabarett-Komödie rechnet das Duo Katsong mit Judith Jakob und Ex-Kom(m)ödchen-Darstellerin Melanie Haupt satirisch und musikalisch mit dem Wahnsinn rund um das Gesundheitssystem ab. Die Story: Big Pharma hat Sorgen. Das Patent für sein verkaufsstärkstes Medikament läuft bald aus. Er braucht dringend ein neues Mittelchen, das er auf den Markt schmeißen kann, um wenigstens ein Jahr lang Mondpreise abzugreifen – so nennt man die Phantasiepreise der Industrie. Um möglichst viel Gewinn zu machen, recycelt er einfach einen alten Wirkstoff. Die Wirksamkeit wird schnell mit gefälschten Studien bestätigt. Die Medikamente werden mit einer großen Werbekampagne an den Kunden gebracht, Ärzte mit Beraterhonoraren geschmiert. Nicht ohne Grund steckt Big Pharma wesentlich mehr Geld in die Werbung und Lobbyarbeit, als in die Forschung.