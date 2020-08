Opernsängerin aus Büttgen : Kaarster Opernsängerin Désirée Brodka auf Altenheim-Tournee

Rhein-Kreis Die Opernsängerin Désirée Brodka hat für Kollegen und sich selbst eine kleine Tournee eine organisiert. In 25 nicht-öffentlichen Konzerten sind die Musiker in 12 Kommunen aufgetreten.

Normalerweise sind rund 800 Zuhörer bei der „Oper im Espresso-Format“ im Kaarster Stadtpark oder auf dem Büttgener Rathausplatz dabei. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Die geplante Oper „Elisir d’amore“ vom Ensemble „Music to Go“ musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Doch einen Sommer ohne Oper wollte Intendantin Désireé Brodka nicht hinnehmen und organisierte kurzfristig eine Altenheim-Tournee mit 25 Konzerten in NRW – sechs davon allein im Rhein-Kreis, davon wiederum drei in Kaarst. Gefördert wurde die Tournee, die am Dienstag mit zwei Konzerten in Kaarst und Büttgen zu Ende ging, vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW und der Bürgerstiftung Düsseldorf.