Tischtennis : Es geht alleine um den Klassenerhalt

In Holzbüttgen alles andere als eine Unbekannte: Neuzugang Verena Bauer kommt vom TTC Fritzlar und spielte zuvor in Kleve. Foto: -rust Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Tischtennis: Der Saisonabbruch bescherte der DJK Holzbüttgen II den Verbleib in der Regionalliga – und der ist das erneute Ziel.

Lange Zeit hat die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen in der vergangenen Tischtennis-Saison um den Klassenerhalt in der Damen-Regionalliga gekämpft, dann kam Corona und die Abstiegssorgen waren vorbei. Die Kaarsterinnen standen zum Zeitpunkt des Saison-Abbruchs im März auf dem achten Tabellenplatz und hätten eigentlich die Relegation bestreiten müssen. Da der Deutsche Tischtennis-Bund aber wegen der Pandemie auf alle Auf- und Abstiegsspiele verzichtete, reichte dieser Platz aus, um weiter in der vierthöchsten Spielklasse antreten zu dürfen.

Schon jetzt ist allen Beteiligten klar, dass erneut der Klassenerhalt das einzig angestrebte Ziel ist. Ungewiss bleibt weiter, ob der Saisonstart angesichts der sich ständig ändernden Corona-Lage überhaupt wie geplant bereits am 29. August über die Bühne gehen kann. Für diesen Tag ist der Saisonauftakt in der heimischen Halle am Bruchweg gegen den TTV Hövelhof aus Ostwestfalen angesetzt. „Ich kann mir noch nicht wirklich vorstellen, wie die Saison in Zeiten von Corona durchgeführt werden kann und bin gespannt, was da noch auf uns zu kommt“, sagt DJK-Kapitänin Sandra Förster.

Info Die elf Teams der Tischtennis-Regionalliga Spvgg Kassel-Auedamm (Hessen) TTC Grün-Weiß Staffel II (Hessen) DJK Holzbüttgen II (NRW) TTC Langen 1950 (Hessen) TTC GW Fritzdorf (NRW) TTV Hövelhof (NRW) TTG Vogelsberg (Hessen) TTC Salmünster (Hessen) Sportclub Niestetal (Hessen) WRW Kleve II (NRW) Borussia Düsseldorf (NRW)

Sie kann sich auch Veränderungen vorstellen: „Ich denke, so wie es aktuell ist, müssen alle Beteiligten etwas flexibel sein, damit die Saison so normal wie möglich laufen kann, da man ständig auf neue Regelungen reagieren muss.“ In Lisa Scherring, Chiara Pigerl und Sandra Förster sind drei Spielerinnen aus dem Vorjahr weiter im Regionalliga-Team vertreten. Spitzenspielerin Scherring stellt sich dabei erneut einer Doppelbelastung. Zum einen fungiert sie als „volle Kraft“ und Kapitänin des Drittliga-Teams und zum anderen will sie, wenn immer möglich, auch in der „Zweiten“ auszuhelfen. „Ich mache das gerne, wenn es zeitlich passt. Auch in der zweiten Mannschaft herrscht bei uns eine super Stimmung. Grundsätzlich versuche ich, oben ein paar Pünktchen zu machen, aber natürlich sorge ich mit meinem Einsatz auch dafür, dass andere Spielerinnen nicht ins obere Paarkreuz aufrutschen müssen“, sagt Scherring.

Chiara Pigerl rückt als feste Spielerin ins Spitzenpaarkreuz vor, da sowohl Decui Xiong (ist auf dem Papier aber noch gemeldet) als auch Oxana Gorbenko in der „Zweiten“ nicht weitermachen. „Ich sehe mich da, wie bei meinen Einsätzen in der Vorsaison, als Außenseiterin. Dennoch hoffe ich, mich schon ein bisschen mehr an das Niveau gewöhnt zu haben, um vielleicht für die eine oder andere Überraschung sorgen zu können“, sagt Pigerl.

Als Neuzugänge konnten Verena Bauer (vom TTC GW Fritzdorf) und Anna Schouren (vom Anrather TK) verpflichtet werden. Verena Bauer hat vor ihrer Zeit in Fritzdorf viele Jahre bei WRW Kleve in der Regionalliga gespielt und ist erst 2017 als sie nach Köln umgezogen ist, nach Fritzdorf gewechselt. Zu den Holzbüttgenerinnen hat sie ebenfalls schon lange Kontakt und freut sich auf ihre neue Mannschaftskolleginnen: „Ein wesentlicher Grund für meinen Wechsel ist der Team-Spirit in Kaarst auch außerhalb des Tisches. Bisher wurde ich auch super lieb aufgenommen und habe bereits ein paar gute Trainingseinheiten mit den Mädels absolviert“, sagt Bauer, für die der Wechsel aber auch sportlich ein neuer Anreiz ist. Als Nummer drei des Teams muss sie immer dann ins Spitzenpaarkreuz, wenn Lisa Scherring nicht mitwirken kann. Für das untere Paarkreuz hat sie sich vorgenommen, eine positive Bilanz zu erspielen.

Dahinter kommt der zweite Neuzugang, Anna Schouren, zum Einsatz. Sie war bisher eigentlich fest mit ihrem bisherigen Verein, Anrather TK, verbunden, für den sie fast zehn Jahre gespielt hat. An ihrem Wechsel nach Kaarst war Chiara Pigerl nicht ganz unbeteiligt: „Den Grund meines Wechsels könnte ich jetzt sportlich oder mit der Auflösung meines bisherigen Teams begründen. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Chiara´s Überredungskunst hat nach fünf Jahren gefruchtet. Seit unserem letzten Jugendjahr haben wir immer darüber gescherzt und jetzt kam es, wie es kommen musste“, sagt Schouren, die sich genau wie Verena Bauer bisher ins Holzbüttgen pudelwohl fühlt: „Ich bin super glücklich über meine Entscheidung. Besser hätte ich von der Mannschaft gar nicht aufgenommen werden können.“ Aktuell ist sie allerdings von Rückenproblemen geplagt und hofft, diese so schnell wie möglich überwinden zu können.