Pferdesport : In einer Minute alle Startplätze vergeben

Der Mönchengladbacher Thomas Rive war vor zwei Jahren der letzte Sieger im St. Georg Spezial auf dem Pannenbeckerhof. Foto: Pannenbecker

Holzbüttgen Es ist ein Turnier unter besonderen Vorzeichen, das der Reiterverein St. Georg Büttgen und die Familie Pannenbecker am Wochenende auf dem Pannenbecker Hof zwischen Büttgen und Holzbüttgen veranstalten. Die acht Dressurprüfungen waren eine Minute nach Freischaltung der Anmeldung ausgebucht.

Von Volker Koch

Nein, über Corona möchte Maria Pannenbecker am liebsten nicht sprechen. Viel lieber über den Sport, den sie, ihre Familie und der Reiterverein St. Georg Büttgen am Wochenende auf dem heimischen, in der weiten Feldflur zwischen Büttgen und Holzbüttgen gelegenen Pannenbecker-Hof zu bieten haben. Dort wird am Samstag und Sonntag das zweite Dressurturnier innerhalb des Kreispferdesportverbandes Neuss in diesem Jahr ausgetragen, acht Prüfungen bis hin zum schweren St. Georg Spezial stehen auf der Karte.

Doch in diesen Tagen über Sport zu sprechen ohne das Wort Corona zu erwähnen, ist nicht leicht. „Stand heute“, sagt Maria Pannenbecker am Mittwochnachmittag, „gehen wir davon aus, dass wir so veranstalten können wie geplant.“ Wohlwissend, dass sich das bis zum Turnierbeginn am Samstag schnell ändern könnte. Sie sagt auch: „Die Gesundheit aller Teilnehmer, der Reiter wie der Pferde, der Helfer und Besucher ist das wichtigste.“

Familie Pannenbecker betreibt seit 1996 den Pannenbeckerhof: Jan, Eva, Maria und Johannes Pannenbecker (v.l.). Foto: Pannenbecker

Info Pannenbeckerhof in Holzbüttgen Standort Ein wenig abseits der Landstraße zwischen Büttgen und Holzbüttgen liegt der Pannenbeckerhof Historie Er wird seit 1996 von der Familie Pannenbecker betrieben und erhielt damals beim Wettbewerb „zeitgemäße Reitanlagen“ den ersten Platz Verein Auf dem Hof ist der Reiterverin St. Georg Büttgen beheimatet

Zuschauer sind nur in einem begrenzten Rahmen zugelassen. Den genauen Zeitablauf der acht Prüfungen kennen deshalb nur die angemeldeten Reiter, die Richter und Organisatoren. Damit soll ein zu großer Besucherandrang verhindert werden. „Eigentlich ist das schade,“ sagt Maria Pannenbecker, „so ein Turnier lebt ja auch von den Besuchern von außerhalb, die gezielt oder manchmal auch nur zufällig vorbei kommen. Aber wir wollen natürlich keinerlei Risiko eingehen.“

Ein „Geisterturnier“ wird es trotzdem nicht werden. Die Teilnehmer dürfen (namentlich genannte) Begleiter mitbringen, „und auch unsere Einstaller und Vereinsmitglieder werden da sein,“ sagt Maria Pannenbecker. Die Wirtschaftspädagogin und Pferdewirtin betreibt zusammen mit ihrem Mann Johannes, der nicht nur Pferdewirt, sondern auch Landwirtschaftsmeister ist, und den Kindern Eva und Jan seit 1996 den Hof, auf dem rund sechzig Pferde stehen.

Jedes Jahr veranstalten die Pannenbeckers und der Reiterverein St. Georg, dessen Vorsitzende sie ist, ein Turnier. Immer im Wechsel eines für Spring- und eines für Dressurreiter. In diesem Jahr sind die Dressurspezialisten an der Reihe – und die sind dankbar für die Möglichkeit, die Form ihrer Pferde unter Wettkampf-Bedingungen zu testen. „Als feststand, dass wir nicht absagen, sind wir mit Anfragen regelrecht bombardiert worden,“ erzählt Maria Pannenbecker.