Sportpolitik : Crash Eagles bleiben wohl nur Freundschaftsspiele

Kontaktsportart Skaterhockey: Die Crash Eagles Kaarst dürfen vorerst nur Freundschaftsspiele bestreiten. Foto: CEK

Rhein-Kreis In vielen Hallensportarten herrscht Verunsicherung, wie die Wiederaufnahme des Spielbetriebs umgesetzt werden kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Ob seine Schützlinge in diesem Jahr noch einmal um Punkte spielen werden, wagt Georg Otten zu bezweifeln. „Da der Skaterhockey-Verband einen über den 31. Dezember 2020 hinausgehenden Spielbetrieb ausgeschlossen hat, wird es zeitlich langsam eng für eine Kurzsaison,“ sagt der Trainer und Vorsitzende der Crash Eagles Kaarst.

Da bleiben dem aktuellen Deutschen Vizemeister wohl nur Freundschaftsspiele, um „unsere Sportler bei Laune zu halten,“ sagt Otten. Die immerhin scheinen nun möglich. Nach einer Videokonferenz mit den in seinen Ligen vertretenen nordrhein-westfälischen Vereinen, die in der Bundesliga sieben von zehn Mannschaften stellen, hat die für Inline-Skaterhockey zuständige Sportkommission des Deutschen Rollsport- und Inline-Verbandes, kurz Inline-Skaterhockey Deutschland (ISHD) genannt, seit ein paar Tagen im Netz eine Freundschaftsspielbörse freigeschaltet.

Kontaktsportart Handball: Abklatschen und Einlaufkids wie hier beim TV Korschenbroich sind vorerst nicht gestattet. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Das nicht nur die Skaterhockey-Spieler betreffende Problem: Keiner weiß so genau, wie die Corona-Schutzverordnungen auszulegen geschweige denn umzusetzen sind. Und dabei geht es in den meisten Fällen noch nicht einmal um einen Spielbetrieb mit Zuschauern. Sondern darum, wie die an einem Spiel Beteiligten zu zählen sind, damit die in der Schutzverordnung festgelegte Zahl von 30 Personen, die derzeit in einer Halle gemeinsam (Kontakt-)Sport treiben dürfen, nicht überschritten wird.

Das ist nämlich von Sportart zu Sportart durchaus unterschiedlich. In den Erläuterungen des Landessportbundes NRW (LSB) heißt es zwar ausdrücklich: „Die 30 Personen beziehen aktive Spieler und Spielerinnen und eingewechselte Ersatzspieler und -spielerinnen mit ein, also alle, die in den gezielten Kontaktsport gehen. Nicht einzubeziehen sind alle Personen, die – wie beim normalen Sport – die 1,5 Meter Abstand einhalten, also Trainer und nicht eingewechselte Ersatzspieler und Schiedsrichter, selbst wenn beim Schiedsrichter ein minimales Kontaktrisiko besteht, das bei Sportgruppen wie z.B. beim Joggen auch besteht. Die nicht in die 30-er Gruppe zu zählenden Personen müssen aber die 1,5 Meter Abstand einhalten.“

Damit wäre eigentlich alles klar, könnten zwei 15er-Mannschaften gegeneinander antreten, was sie zum Beispiel im Handball in Testspielen auch bereits tun. Der Handballverband Niederrhein und die für die Regionalligen zuständige Vereinigung Handball Nordrhein halten deshalb auch an ihrem Termin für den Saisonstart am letzten Augustwochenende (29./30.) fest. „Fazit: Wir starten – Stand jetzt – wie geplant in die Saison,“ heißt es in einer am 7. August veröffentlichten Mitteilung des Handball-Verbandes Niederrhein (HVN), der aber bereits vorsorglich eine Reihe von Ausnahmeregelungen getroffen hat für den Fall, dass die Saison nicht am vorgesehenen Termin starten kann oder unterbrochen werden muss.

Im Skaterhockey stellt sich die Lage komplizierter dar. Die ISHD weist ausdrücklich darauf hin, dass zu den 30 Personen alle gezählt werden müssen, „bei denen nicht garantiert werden kann, dass sie zu jedem Zeitpunkt für die gesamte Dauer der Veranstaltung einen Mindestsicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten können.“ Darunter fallen nach ihrer Auffassung „alle Personen des Funktionspersonals auf den Spielerbänken (Trainer, Betreuer) und die Schiedsrichter,“ je nach Hallengröße aber auch „Strafbankordner, Ordner und Zeitnehmer“. Weshalb sich ISHD und Vereine dagegen aussprachen, „einen beschränkten regulären Spielbetrieb aufzunehmen, bei dem die genauen Konsequenzen noch gar nicht in vollem Umfang erfasst werden können.“

Georg Otten hat die für Sport zuständige NRW-Staatssekretärin Andrea Milz angeschrieben, „die auch per E-Mail geantwortet und eine Erläuterung gegeben hat, die durchaus hilfreich war,“ sagt der Eagles-Chef. Und nachdem der Kontakt einmal hergestellt war, „haben wir bei der Staatssekretärin eine Regelung mit 50 Personen angeregt, was einen Spielbetrieb dann möglich machen würde“ – die Antwort steht noch aus.

Wer jetzt glaubt, das sei kompliziert, sollte mal einen Blick zum Tischtennis werfen. Das Rückschlagspiel gilt „sowohl als kontaktfreie (nur Einzel) als auch als Kontaktsport (Doppel),“ erläutert der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) auf seiner Internetseite. Das heißt: „So lange nur Einzel gespielt wird, gilt grundsätzlich und immer die Abstandsregel von 1,50 Meter zwischen den Sportlern, egal ob aktiv oder inaktiv.“ Werden auch Doppel ausgetragen, tritt automatisch die 30-Personen-Regel in Kraft – und zu denen zählen dann auch Betreuer und Schiedsrichter. Nicht aber Zuschauer, wenn sie den Abstand von 1,50 Meter untereinander und zur Spielfläche einhalten.